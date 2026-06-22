【「漂流教室」POP UP STORE in 名古屋】 実施期間：7月6日～8月6日 会場：名古屋みなと 蔦屋書店 【拡大画像へ】 クレイジーバンプは、「『漂流教室』POP UP STORE in 名古屋」を、7月6日から8月6日の期間、名古屋みなと 蔦屋書店にて開催する。 「漂流教室」は、楳図かずお氏による少年SFサスペンスマンガ。本POP UP STOREでは、「漂流した世界観」を全面的