【あなたの知らない怪獣ソフビ 昭和・平成に栄えたもう一つの怪獣文化】 6月22日発売 価格：3,520円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、書籍「あなたの知らない怪獣ソフビ 昭和・平成に栄えたもう一つの怪獣文化」を6月22日に発売した。価格は3,520円。 本書は、昭和から平成にかけて怪獣ブームの陰で、メーカー独自の発想から生まれた、「オリジナル怪獣ソフビ」