焼肉の和民は、2026年6月22日から26日までの平日ランチタイム限定で「29の日特別セール」を開催しています。たっぷりの和牛とごはんで月末ランチをちょっと贅沢に焼肉の和民の看板商品「ワタミ上カルビランチ」1628円が、ランチタイム限定で価格はそのままに、ワタミ上カルビが通常内容量比29％増量で提供されます。しかも、「ワタミ上カルビランチ」を注文した人に限り、無料でご飯のお替りが何杯でも可能に。対象店舗は、全国の