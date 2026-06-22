8月21日に公開される鈴木亮平主演の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』に中条あやみ、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）が出演することが決定した。 参考：劇場版『TOKYO MER』第3弾、8月21日公開へ赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎ら新加入 2021年7月期にTBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両（ER