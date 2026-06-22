ＮＡＴＴＹＳＷＡＮＫＹホールディングスは冴えない。前週末１９日の取引終了後に、みずほ証券を割当先とする第三者割り当てによる２４４０個（潜在株数２４万４０００株）の行使価額修正条項付第３回及び第４回新株予約権の発行を行うと発表しており、株式価値の希薄化が嫌気されているようだ。 割当日は７月６日で、調達資金約６億６３７９万円は、直営店舗の新規出店に伴う設備投資関連費用や既存直営店舗の改装