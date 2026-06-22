ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎは後場に強含んだ。きょう午後１時３０分ごろ、トヨタ自動車傘下のダイハツ工業と製造工程におけるＡＩを用いた外観検査技術に関する特許を共同出願したと発表しており、好感した買いが集まっている。ヴレインＳによると、特許出願技術は従来人の目と感性に頼っていた検査工程において、人間の判断プロセスに迫るＡＩアプローチを可能にする。判定のばらつきを無くすことで精度の安定化を図る