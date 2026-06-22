2027年1月よりNHK総合で放送される吉岡里帆主演のドラマ10『デンジャラス』の追加キャストとして、上白石萌歌、宇野祥平、片岡凜、井上祐貴、芋生悠、菅原大吉の出演が発表された。 参考：吉岡里帆が丁寧に積み上げてきた“女狐”の過去と孤独『豊臣兄弟！』もキャリアの重要作に 本作は、作家・桐野夏生が文豪・谷崎潤一郎に挑んだ同名小説を原作としたエンターテインメント作品。文豪をとりまく魅惑的な女性たちの