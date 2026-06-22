居酒屋「酔虎伝」などを展開するマルシェが３日続落している。前週末１９日の取引終了後に発表した５月度の月次料飲売上高で、既存店売上高が前年同月比９．１％減と４カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。なお、全店売上高は同３．０％増だった。 出所：MINKABU PRESS