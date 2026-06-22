岡山大学とベイラー医科大学（米国ヒューストン）による共同研究チームは、レキシノイド化合物「NEt-3IB」が、ドライアイ症状を改善する可能性を明らかにしました。 【写真を見る】乾燥ストレスによる「ドライアイ」に新たな治療可能性レキシノイド化合物NEt-3IBが炎症を抑え眼表面の恒常性を回復【岡山大学など】 ドライアイとは──増加する患者、限られた治療法 ドライアイは、涙液の不足や蒸発により眼