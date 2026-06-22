トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語となる映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、スパイダーマンが「I LOVE YOU」のハンドサインを送る特別ビジュアルと、最高のアクションシーンの裏側を収めた特別映像が公開された。世界が僕を忘れても。スパイダーマンの愛を表現した特別ビジュアル前作映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年。愛する恋人MJや親友ネ