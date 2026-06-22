３月の北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、３大会連続で本大会出場を逃したイタリア代表。その失意は今なお選手たちの胸に残っているようだ。ローマに所属するアッズーリのDFジャンルカ・マンチーニは、『Sky Sport』のインタビューでＷ杯への複雑な思いを明かした。「ワールドカップに出られないのは本当に辛いし、苦しい。ハイライトは観るけど、試合そのものを観ることはできないよ」そう