本日6月22日（月）より独占配信開始の米HBOオリジナルドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3。それに合わせ、日本語吹替版の予告編、これまでの登場人物をまとめたキャラクター相関図が公開となった。 日本語吹替版に浪川大輔、三宅健太も参加本作は、大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のおよそ200年前を描く前日譚。ドラゴン使いの一家・ターガリエン家の王位をめぐる争いを追う。シーズン3では、