【写真】フィルム質感で切り取ったBTSメンバーの撮影ビハインドショット【動画】MVメイキング映像／「Merry Go Round」MV一部映像（フル映像はSpotifyにて視聴可能） BTSの公式SNSが更新。「Merry Go Round」のMV撮影現場をフィルムカメラで収めた「BTS ‘Merry Go Round’ MV Photo Sketch」が公開され、ファンの注目を集めている。 ■フィルム質感で切り取ったBTSの素顔！「Merry Go Round」MVビハインド公開 6月19