【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、2回目となるワールドツアー『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] 』のコンセプトフィルムを公開した。 ■プロフェッショナリズムとカリスマ性を放つ姿が印象的なコンセプトフィルム YGエンターテインメントは19日、公式ブログに「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] CONCEPT FILM」を掲載し、全世界のファンの期待感を一層高めた。メン