【写真＆動画】深澤辰哉＆松本若菜の2ショット／コメント動画／過去ショット 『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京系）の公式Xが更新。MCを務める深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜のカウントダウン動画が公開され、注目を集めている。 ■深澤辰哉＆松本若菜のカウントダウン動画公開 動画では、夕焼け空を背景に深澤と松本が登場。深澤はブラウン系のジャケットに同系色のインナーを合わせた落ち着いた装いで、松本は艶