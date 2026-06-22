22日14時現在の日経平均株価は前週末比1308.60円（1.84％）高の7万2558.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は792、値下がりは724、変わらずは39。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を235.32円押し上げている。次いでフジクラ が201.13円、アドテスト が168.95円、イビデン が133.08円、ＳＢＧ が131.14円と続く。 マイナス寄与度は90.11円の押し下げでファストリ がトップ。以下、太陽誘電