2026年6月21日、中国メディア・観察者網は、サッカーのワールドカップ（W杯）史上初めて主審を含む中国人審判3人が担当した試合で、ハーフタイムに主審が選手から詰め寄られる一幕があったことを報じた。記事は、W杯北米大会のエクアドル対キュラソー戦で、中国の馬寧（マー・ニン）氏が主審、周飛（ジョウ・フェイ）氏が副審、傅明（フー・ミン）氏がビデオアシスタントレフェリー（VAR）を務めたと紹介。中国人審判3人がW杯の舞