世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）は6月23〜25日に大連で開催されます。90の国と地域から1700人のゲストが一堂に会し、「大規模な革新」について深い議論を交わします。会議の準備作業は順調に進んでおり、科学技術の革新とグリーン・低炭素の深い融合が大きな焦点となっています。今年の夏季ダボス会議において、革新はもはや一直線に進む発展の軌跡ではなく、過去と現在、