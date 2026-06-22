新エネ産業の急速な発展に伴い、廃棄のピークを徐々に迎えることになる太陽光発電モジュール、動力電池、風力発電機のブレードという固形廃棄物の「新御三家」の回収・再利用が注目されている。このほど天津市の中国資源循環集団（以下、「中国資環」）グリーン低炭素循環経済モデル拠点を取材し、関連産業の実践を探った。中国新聞社が伝えた。この敷地面積26万6千平方メートルに及ぶ拠点は、遊休工場を改修して作られた。中国資