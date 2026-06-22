俳優の星野真里さん（44）が、日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』でチャリティーランナーを務めることが決定し、思いを語りました。今回、走ることを決意した背景には、娘の存在があったという星野さんは、「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。娘と過ごしてきた10年間の中で、すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の