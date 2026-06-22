大リーグ公式サイト「MLB.com」は21日（日本時間22日）、今夏のオールスター戦で前日恒例の本塁打競争において「初出場でぜひ見てみたい選手」を紹介。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）を含む5選手を挙げた。昨年のホームランダービーは出場8選手のうち、7選手が初参加で、準決勝に進んだ4人は全て初出場。マリナーズ・ローリーが捕手、両打ち選手としては史上初優勝を飾った。同サイトは「ホームランダービーに新し