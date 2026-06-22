英南西部ウィルトシャー州にある先史時代の遺跡ストーンヘンジ＝2016年9月7日/Matt Cardy/Getty Images（CNN）英イングランド南西部ウィルトシャー州バルフォードで5000年前の構造物が発見された。この構造物はストーンヘンジの原型だった可能性がある。考古学関連サービスを提供する英企業ウェセックス・アーキオロジーが18日に明らかにした。120メートル離れて設置された木製の柱2本からなる構造物は、夏至の日の出と冬至の日没