北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）に行われたグループF第2節のチュニジア戦で4-0の勝利を収め、グループ成績を1勝1分け（勝ち点4）の2位とした。米メディアは、日本の戦いぶりを称賛。「ノックアウトラウンドで彼らとは対戦したくないですね」と識者たちが戦々恐々としていた。米スポーツ専門局「CBSスポーツ」のサッカー専門X「CBSスポーツ・ゴラッソ」は、