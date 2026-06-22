ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第8話が16日に配信された。『時計じかけのマリッジ』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケの衝撃の酒癖ついに30日間の婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えた最終回では、祭壇に立つ直前までのリアルな葛藤と、究極の決断を下す姿が描かれた。現役アナウンサーのゆかと年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケのデ