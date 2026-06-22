アメリカとイランの戦闘終結に向けた議論が進む中で2026年6月19日放送の「プライムニュース」（BSフジ）は、新たな｢核拡散ドミノ｣が起きていると指摘した。中東でのアメリカのプレゼンスの低下をにらんだ新しい動きだ。核兵器が国際テロ組織にも広がる懸念がある。イランの動きを見てステージをあげているサウジアラビア原子力平和利用を専門にする笹川平和財団主任研究員の小林祐喜さんは「サウジアラビアが昨年9月にパキスタンと