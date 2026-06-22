堤真一と濱田崇裕（WEST.／「濱」は本来は異体字）が初共演でダブル主演を務める舞台『グレンギャリー・グレンロス』が、11月6〜30日までIMM THEATER（東京）、12月5〜11日まで森ノ宮ピロティホール（大阪）にて上演されることが決定。堤と濱田、演出を手掛けるジョン・ハイダーからのコメントが到着した。【写真】舞台『グレンギャリー・グレンロス』実力派キャスト陣も一挙解禁Bunkamuraが、 日本と海外のクリエイターとの共