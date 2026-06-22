オリックスは２２日、「なにわ男子」の藤原丈一郎が８月３日の楽天戦（東京ドーム）に特別ゲストとして登場することを発表した。毎年恒例「Ｂｓ夏の陣２０２６」の初陣で、１７年ぶりとなる同球場での主催公式戦。筋金入りのバファローズファンとして知られる人気アイドルが、スペシャル始球式に登板する。３月２７日の楽天戦（京セラドーム大阪）では、５年連続５回目となる本拠地開幕戦での始球式を務め、ノーバウンドでのス