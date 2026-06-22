元ＡＫＢ４８でタレントの北原里英が、ヘアチェンジを披露した。北原は２１日に自身のインスタグラムに「人生で初めて髪を染めました！！！！」と記し、人生初のカラーを報告。明るい茶髪になった姿や、カラー中のショットを添えた。この投稿にファンからは「え、やばい」「きゃぁーーーお似合いすぎです」「めっちゃかわいい」「似合ってる！」「最高に美しい」「アイドル時代からずっと密かに楽しみにしてました」などの声