お笑いコンビ・エバースが22日、都内で行われた“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見に出席。町田和樹が、ななまがり初瀬による「言い切る男」のオマージュを披露する一幕があった。【写真】激動の半年を語った前回王者・たくろう昨年は、ファーストラウンドではトップに立ったが、ファイナルで惜しくも3位。佐々木隆史が「最終決戦で漫才をやらないといけないんですけど、僕らだけ人形劇をやってしまい