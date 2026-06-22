パナソニックホールディングス（HD）は22日、大阪市内で定時株主総会を開いた。楠見雄規社長は人員削減を含む構造改革にめどが付き、データセンター向け蓄電システムなど人工知能（AI）関連事業を伸ばす方針を報告した。楠見氏は「この30年の停滞から脱し、成長基調に転じていく」と述べた。株主が「AI銘柄としてもてはやされ株価が上昇しているが、一過性のものか」と質問したところ、楠見氏は「一過性ではない。投資家から将