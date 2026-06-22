漫才日本一決定戦「M―1グランプリ2026」のエントリー受け付けが22日に始まり、都内で開催会見が行われた。会見には、優勝したお笑いコンビ「たくろう」のほか、昨年のファイナリストや、今年ラストイヤーを迎える注目コンビらが参加。昨年準優勝しブレークした「ドンデコルテ」は今年、漫才とコントの二刀流芸人No・1を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」の決勝に進出。渡辺銀次（40）はR−1グランプリでファイナリス