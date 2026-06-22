▽ポルトガル―ウズベキスタン（日本時間24日午前2時・ヒューストン）ポルトガルは初戦で決め手を欠いてドロー。攻撃面は修正が必要だ。ロナルドは6大会連続ゴールが懸かる。ウズベキスタンはフサノフが中心の堅守で勝機を探る。▽イングランド―ガーナ（日本時間24日午前5時・ボストン）ともに初戦は白星。イングランドはエースのケーンが好調で、ベリンガムらが2列目から次々と前線へ飛び出す。ガーナは粘り強く守って失点を