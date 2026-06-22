東京・北区の小学校で児童ら11人がケガをした火事をめぐり、松本文部科学大臣は、全国の教育委員会などに対し学校施設の安全管理体制の点検を求める考えを示しました。松本文科大臣：今も学校でも当然授業など活動が続いてるわけでもありますので、スピード感を持って必要な取り組みを進めてまいりたい。北区の滝野川第三小学校で19日に発生した火事では、児童ら26人が教室のひさしに避難して救助され合わせて11人がケガをしました