東京・福生市で高校生を金づちで殴って逃走し、その後、逮捕された44歳の男について、警視庁は今年2月、立川市のリサイクルショップからブランドバッグなど340万円相当を盗んだ疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、高林輝行容疑者（44）です。高林容疑者は今年2月、もう1人の仲間と共謀して立川市のリサイクルショップに侵入し、海外のブランドバッグなど9点、340万円相当を盗ん