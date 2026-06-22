米女優ニコール・キッドマン（59）が21日、インスタグラムのストーリーに自身の亡き父と今年1月に離婚した元夫でカントリー歌手のキース・アーバン（58）の写真を並べて投稿し、人生における2人の父親に父の日を祝う感謝のメッセージを投稿した。「すべての父に、父の日おめでとう」とメッセージを添えて2枚のモノクロ写真を公開。1枚は幼い頃のキッドマンを抱く父とのツーショットで、もう1枚は幼い頃の2人の娘を背負うアーバンの