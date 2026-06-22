IS:SUEが、解熱鎮痛薬『EVE』のキャンペーンアンバサダーに就任。本日6月22日よりコラボキャンペーンを実施し、あわせてIS:SUEが出演するWEB CMも公開となった。 （関連：【映像あり】IS:SUE、解熱鎮痛薬『EVE』キャンペーンアンバサダーに就任WEB CM公開） 今回のコラボは、“痛みよ、私よ、とんでゆけ。”というメッセージを掲げるブランドの想いと、オーディションでの挫折