『時をかける少女』公開から20年。アニメーション映画監督・細田守の創作の軌跡を辿る大規模展覧会「細田守の原点/展」が、東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開催されます。©細田守の原点/展 | photo by ©FASHION HEADLINE本展は、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテやレイアウト、原画、背景美術など300点を超える制作資料を展示する過去最大規模の展覧会です。単な