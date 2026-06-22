米Brain Technologiesの日本法人であるブレインAIジャパンは22日、国内で公式コミュニティプログラムを開始した。コミュニティの参加登録を受け付けている。 Brain Technologiesは、独自のAIエージェント「Natural AI」を搭載したスマートフォン「Natural AI Phone」を開発している。使うほどユーザーを深く理解し、複数のアプリを横断する操作をアプリを切り替えず行えることなどが特徴。国内で