ソニーサーモテクノロジーは19日、ウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET」シリーズで、ソフトウェアアップデートを実施した。アプリを操作せずに、本体ボタンで温度の好みを設定できるようになった。 本体ボタン 対象モデルは、「RNPK-P1」（REON POCKET PRO）、「RNPK-P1P」（REON POCKET PRO Plus）、「RNPK-6」（REON POCKET 6）。アップデート後、専用アプリのソフ