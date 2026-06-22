お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が20日に自身のアメブロを更新。おすすめの韓国餃子『マンドゥ』を紹介した。この日、小原は「ここのマンドゥ！韓国の餃子！かなりおすすめです」と商品を絶賛。「フライパンで餃子を焼くのが下手くそな私でもパリッとカリッと焼けます！」と調理が簡単な点や「とにかく1つがビッグサイズ！！！」とボリューム感についても写真とともに説明した。続けて「我が家の子供達ここの餃子が大好き