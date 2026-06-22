大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが21日に自身のアメブロを更新。娘達が父の日のサプライズプレゼントを渡した際の様子をつづった。この日、倉実さんは花田について「父の日は完全に頭になかった」と明かし、娘達からのサプライズプレゼントに「起きがけに突撃プレゼントを渡しに行ったら目を丸くしてびっくりしてました」と驚いていた様子を報告した。続けて、プレゼントについて「早速嬉しそうに着てい