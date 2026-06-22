◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ビデオリサーチ社は２２日、日本テレビで２１日に放送されたサッカー北中米Ｗ杯の「日本対チュニジア」（午後０時３０分〜３時）のリアルタイムでの全国の平均視聴人数と到達人数を発表した。（３０局１５０分で推計）平均視聴人数は、番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値で、２２３７万２０００