大阪・梅田や茶屋町エリアを舞台にした都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）が20日と21日に初開催され、多数のアイドルグループ＆ファンが集結した。【写真大量】『ちゃやまちアイドルパーク2026』の様子『CHAiPA スペシャル音楽祭』（梅田芸術劇場）では、いぎなり東北産、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、Juice=Juice、SWEET STEADY、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が“競演”を果た