２３日の広島戦（マツダ）で先発が予定されている巨人・戸郷翔征投手（２６）が２２日、ジャイアンツ球場で最終調整を行った。キャッチボールやノック、ランメニューをこなし「交流戦が終わってから一発目。良い形で試合に入れたら」と意気込んだ。鬼門・マツダスタジアムでの広島戦。昨季は４登板で０勝３敗と悔しさが残ったが「マツダは巨人としても、そんなに良い結果が生まれていないと常に言われている。でも、なんとか打