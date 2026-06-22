おととい（20日）、東京・北区で公園の木が倒れ、湘南新宿ラインの電車と接触しました。この事故でけが人はありませんでしたが、北区は木が倒れた原因を調査しています。おととい（20日）午後5時ごろ、東京・北区の「飛鳥山公園」内にある木が、公園の横を走る湘南新宿ラインの線路に倒れこみました。JR東日本によりますと、走行中の電車と木の枝の部分が接触したということです。このため、湘南新宿ラインは一時、一部区間で運転