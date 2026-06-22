サッカー日本代表がチュニジアに4-0で快勝したワールドカップ北中米大会グループリーグ第2戦。蒸し暑さが残るメキシコ・モンテレイでの一戦で、中継を見ながら「なぜ鎌田大地だけ長袖なのだろう」と気になった人もいたのではないだろうか。【写真】1人だけ長袖の鎌田選手、1人だけローソックスの中村選手湿度約80%という過酷な環境でも長袖ユニフォームを貫いた鎌田。その裏には長年変わらない“譲れないこだわり”があった。