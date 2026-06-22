女優の郄橋ひかる（２４）が最新姿を公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、体のラインを強調したトップスにデニムパンツ、メガネ、パンプスを合わせたコーディネート姿をアップ。全身ショットでは、９頭身級の抜群スタイルを披露している。２０１７年度「全国高校サッカー選手権大会」１３代目の応援マネジャーを務めた郄橋。当時は１６歳で、制服姿のキュートな印象が記憶にあるが、現在はガラ