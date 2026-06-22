お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻であるまさみさんが22日、自身のアメブロを更新。長年の夢だったという韓国の7人組グループ・BTSのワールドツアー『ARIRANG』の釜山公演に参戦したことを報告。7人との対面を果たした喜びとともに、現地で直面した大混雑の恐怖をリアルに明かした。【映像】ココリコ遠藤の家族ショット（複数カット）「夢が叶ったー」と題して更新したブログで、まさみさんは4月下旬から始まった壮絶なチ