東京都福生市の自宅近くで高校生を金づちで殴ったなどとして、現場から逃げた男が逮捕された事件で、警視庁立川署は２２日、店舗からブランド品のバッグなどを盗んだとして、職業不詳の男（４４）（傷害罪などで起訴）を窃盗と建造物侵入の疑いで再逮捕した。捜査関係者によると、男は仲間と共謀して２月９日午前３時頃、立川市のリサイクルショップの窓ガラスを割って店内に侵入し、ショーケースの中からブランド品のバッグや