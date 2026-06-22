「M−1グランプリ2026」の開催会見が22日、都内で行われた。昨年大会では、1本目のネタを終えて1位ながら、最終的に3位だったエバースは、ボケの佐々木隆史（33）が「2本目、僕らだけ人形劇をやってました」と話し、集まった観衆らの爆笑をさらった。“失速”となった2本目のネタを選んだのは、ツッコミの町田和樹（34）ことも明らかになった。